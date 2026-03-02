◆第５６回春季全国大会 小学生の部 東日本ブロック予選 ▽代表決定戦 埼玉新座ボーイズ（Ｂ組１位）５−３都筑中央ボーイズ（Ｃ組２位）（２月２３日、新座市営馬場運動場）

代表決定戦４試合が行われた。埼玉新座は牛山陽仁（６年）が決勝の２点本塁打を放って逆転勝ち。深谷は５点差をはねのけ、昨夏に続く全国を決めた。昨年１２月初開催のＭＬＢカップで準優勝の勝呂、富士見も代表権を射止めた。４チームは東日本ブロック代表として２６日に開幕する春季全国大会に出場する。

「ドスン」。高め真っすぐを力いっぱい振り抜いた牛山の打球は、伸びに伸びて、中堅後方のスコアボード付近を直撃した。終盤の６回、同点に追いついてなお２死一塁。グラウンドに響いた大きな着弾音は、埼玉新座ナインに全国出場を確信させた。

「芯に当たってくれて気持ちよかった」。笑顔を見せた背番号３だが、実は両膝痛で昨年から欠場続き。実戦復帰も今年からで、内村房夫監督（５５）も「（練習は）打つことしかできなかったが、とにかく真面目な子なので、それが最後に出た」と褒めたたえた。

この冬は指揮官が「みんな打つのが楽しみなので」と練習の８割を打撃に当てた。毎日１０００スイングを目標に振り込んだ努力は、大一番で花開いた。６年生は最後の試合を全国で戦う。「みんなで優勝したい」と牛山。３月の“延長戦”もバットでチームを引っ張る。