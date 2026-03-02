◆プロボクシング ▼ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦（５３・５キロ以下）１０回戦 ノニト・ドネア―増田陸 ▼ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―岩田翔吉 ▼ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 松本流星―高田勇仁 ▼ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 アンソニー・オラスクアガ―飯村樹輝弥（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

王座返り咲きを狙うＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が２日、東京・神楽坂の所属ジムで、世界戦に向けての練習を公開した。スパーリングは行わずにシャドー、ミット打ちを披露。「コンディションはいい。過去最高にモチベーションが高い」と２度目の王座獲得に自信をのぞかせた。

昨年１１月からは田中繊大トレーナーと新たにコンビを組み、足を止めないスタイルに取り組んだ。世界初挑戦（２２年１１月）の時に敗れたジョナサン・ゴンサレス（プエルトリコ）、そして昨年３月のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）戦と、負けた試合は同じパターンが繰り返された。足を使う相手を追い切れず、ポイントを奪われての判定負け。パンチ力に自信のある岩田は「多少ポイントを奪われても一発当てればいい」と考え、リングに上がっていたのが裏目に出た。逃げ足の速い相手を最後まで捕まえることができず「パンチ力にあぐらをかいていた」と反省した。

田中トレーナーは「世界戦の２つめの負けは、相手にパンチを当てよう、当てようと力みすぎて、（相手を）見ているうちに逃げられる。このパターンの繰り返し。常に動いて、打てる状態を作ることにフォーカスした」という。公開練習で披露したミット打ちでは、過去とは比較にならないほど速いテンポで動き、パンチを繰り出した。岩田は「追いかけながらパンチを打つ。相手が打ち返したら足で外して、すぐに打ち返す。動ける状態を作って動かないのと、動けない状態で動かないのは違う」と不敵な笑みを浮かべる。中学、高校時代はフットワークを使うスタイルだった。プロに入るとグローブも小さくなり、お客さんは倒すボクシングを期待する。気がつけば、自然と足を止めてのインファイトで、パワーパンチを打ち込むスタイルに変わっていた。

世界挑戦としては今回が３度目。王座返り咲きに成功すれば、輝かしい未来が待っているが、「負ければ終わり」と裏を返せば崖っぷちの状態でもある。チャンピオンのノックアウトは、ミニマム級時代に世界王座を１０度以上防衛した実力者。難敵が立ちはだかるが、２度の世界戦での敗戦を糧にモデルチェンジした岩田は、「狙わなくても自然とＫＯに持ち込める。試合を楽しみにしていてください」と力を込めた。

戦績は岩田が１５勝（１２ＫＯ）２敗、ノックアウトは２９勝（１１ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。