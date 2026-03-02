松雪泰子、資格を取得していた「地方に行ったときに自分で調整できるように…」
俳優の松雪泰子（53）が、2日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。インストラクターの資格を取得したことを話した。
【写真】黒のタイトワンピでスレンダーボディあらわな松雪泰子
司会の黒柳徹子（92）から「資格を取得したんですって？」と聞かれ、「コロナの時にちょっと…時間が空いた時があったので、その時にセルフメンテナンスできる運動を学びたいなという風に思いまして」といきさつを語った。
取得した資格について「エゴスキュー・メソッドっていう、自分の骨格のバランスを、自分の体重の重さだけを使って、ある形をキープすることで骨格を調整していく運動なんです」と説明した。
興味津々の黒柳に、「例えば、こういう四角いボックスの上に足を乗せてひざを90度にしてこ、この骨盤の角度も90度にして両脇を広げて10分間横になる」「その角度が重要でして、骨盤の角度のバランスを重力で自然と整えていくという」と解説。「身体のゆがみによって発生する痛みを改善していくという運動なんです」と伝えた。
運動の種類は「700種類くらい」あり、「家でもできる」など説明。「関節が弱くて骨格がゆがみやすいので、舞台のときとか体を使う」「地方に行ったときに自分で調整できるように…」などと説明。黒柳は熱心に聞き入っていた。
