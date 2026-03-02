２０２４年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァのモデル姿にフォロワーは二度見した。

インスタグラムで「ＣＲＥＡ２０２６年春号 ３月６日発売」と雑誌の最新号に登場したことを報告。「小田切ヒロさんにメイクをしていただいて対談させていただきました」と人気メーキャップアーティストの手で変身。「表紙、ひょうきん、ひょうたん（？）ｈａｐｐｙたのしすぎました。。。大笑いしてめっちゃ勉強になりました ありがとうございました ぜひＣＲＥＡ２０２６年春号ごらんくださぃ」とつづった。 春らしい暖色のメイクで目元や唇を彩り、衣装もさわやか。まつげをクルッとカールさせ、チラっと見ただけではゆりやんと分からない。

フォロワーは「ええ！？ゆりやん綺麗」「美人」「最近のゆりやん、ますますキレイになってますね」「モデルさんと思いましたよ」「最近女度が急上昇」「率直に可愛い」「めっちゃ綺麗」と驚きが止まらなかった。

ゆりやんは過去に約４５キロの減量で別人級の激変が反響を呼んだが、Ｎｅｔｆｌｉｘの人気ドラマ「極悪女王」（白石和彌総監督）でダンプ松本を演じる役作りのため、４０キロ増量。その後は再び３０キロ減量。最近では映画「禍禍女」で監督に初挑戦するなど活動の幅を広げている。