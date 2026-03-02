2025年GDP、5．0％増の140兆元超に―中国

中国国家統計局は2月28日、「2025年国民経済と社会発展統計公報」を発表しました。速報値によると、2025年の中国の国内総生産（GDP）は140兆1879億元（約3189兆7093億円）で、前年比5．0％増加しました。経済規模は初めて140兆元の大台を突破しました。

そのうち、第一次産業の付加価値は9兆3347億元（約212兆3933億円）で、前年比3．9％増加しました。第二次産業の付加価値は4．5％増の49兆9653億元（約1136兆8655億円）、第三次産業の付加価値は5．4％増の80兆8879億元（約1840兆4504億円）でした。第一次産業の付加価値が国内総生産に占める割合は6．7％、第二次産業の付加価値の割合は35．6％、第三次産業は57．7％でした。

最終消費支出が2．6ポイント、総資本形成額が同じく0．8ポイント、財貨とサービスの純輸出が1．6ポイント、それぞれGDPの成長率を押し上げました。

四半期別に見ると、第1四半期の国内総生産は前年同期比5．4％増、第2四半期は同5．2％増、第3四半期は同4．8％増、第4四半期は同4．5％増でした。年間の1人当たり国内総生産は9万9665元（約226万8000円）で、前年比5．1％増加しました。

国民総所得は139兆3700億元（約3171兆995億円）で、前年比5．1％増加しました。就業者1人当たり労働生産性は18万4413元（約419万6000円）で、前年より6．1％上昇しました。（提供/CGTN Japanese）