「LINEマンガ」（LINE Digital Frontier）にて、物語投稿サイト「TALES（テイルズ）」と共同で、ウェブトゥーンの原作を募集するコンテスト「LINEマンガ×TALES ウェブトゥーン原作大賞」が3月2日（月）より開催された。

【画像】「LINEマンガ」にてウェブトゥーン原作のコンテスト開催

最優秀賞に輝いた作品には、賞金300万円に加え、物語をウェブトゥーン化した作品の「LINEマンガ」連載権、および当社グループのグローバルサービスでの配信を確約。そのほかの各賞にも賞金と特典も用意されている。本コンテストでは第1期から第4期まで、シーズンを分けて約8ヶ月間に渡り作品を募集される。

LINEマンガ WEBTOON STUDIOは本コンテスト開催について「本コンテストで求めているのは、過酷な境遇に抗い、自らの意志で道を切り拓く主人公の物語です。『現代で得た特技で逆境を覆す自立したヒロイン』や『圧倒的な力で下剋上を果たす最強主人公』など、読者の心を震わせるカタルシスがあるドラマチックな作品を待っています。また、募集ジャンルの世界観は踏襲しつつも、主人公のキャラクター設定などでオリジナリティを出していただけると嬉しいです。まだ見ぬ才能との出会いを、編集部一同、楽しみにしています！」とコメント。

TALES編集長の萩原猛は「本コンテストは、noteとNAVERの資本業務提携による協業第一弾として、TALESで初開催となるウェブトゥーン原作コンテストです。『物語をつくる』という入口は同じでも、今回は縦スクロールが出口になりますので、この媒体ならではの見せ方や魅力を突き詰めることが受賞の鍵となります。そのためにも、まずはLINEマンガに掲載されているマンガをいっぱい読んでください。その蓄積で、ご自身の書きたいもののゴールが見えてくるのではないでしょうか。このコンテストから生まれた作品が、ウェブトゥーンからはじまり、さまざまな形で国内外へ広がっていく。そんな壮大な夢を、一緒に見られればと思っています。」とコメントした。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）