◇WBC強化試合 阪神3―3韓国代表（2026年3月2日 京セラドーム大阪）

韓国代表との強化試合に先発した才木浩人投手（27）は初回に4安打を集中され、2点の先制を許したが、2回からはしっかり修正。直球の球威と角度のあるフォークを有効に使い、3回5安打2失点にまとめた。

「すごくいい感じだった。フォークも感じが良かったし、真っすぐの微調整だけかな。あとはイニングを投げながらって感じですよね」

2回に8番、9番打者から連続空振り三振を奪うと、3回にも2番と5番から空振り三振。「フォークもだいぶイメージ通り。この調子で投げられたらいい」と才木は改良フォークへの手応えを明かした。

日本のライバル韓国打線については「真っすぐを中心に振ってきた。やっぱり真っすぐは強い。初回から真っすぐ1、2、3で振ってくる。そこは初回で見れたので、2回と3回はスライダーやフォークでうまく空振りが取れた」と語り、3番、李政厚（イ・ジョンフ）外野手に対しては「レベルが頭ひとつ抜けている。打ち方のレベルが高い」と日本にとって要注意の打者だと指摘した。