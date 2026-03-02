中野英雄、息子・仲野太賀の“相手役”白石聖にメッセージ「前に進むたびにドキドキして見ていました」
俳優の中野英雄（61）が1日、自身のXを更新。息子の仲野太賀（33）が主演を務める大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）で共演した白石聖（27）にメッセージを送った。以下、同作のネタバレを含みます。
【写真】「父ちゃんが恋しちゃうぐらいいい嫁役」中野英雄が添えた白石聖“直”の場面カット
同日に放送された第8回では、小一郎（仲野）らが墨俣へ出陣。しかし織田信長（小栗旬）の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の1人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。藤吉郎（池松壮亮）は、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く大作戦に挑む。一方、直（白石）は小一郎と夫婦になる許しを得るため中村へ戻り、父・喜左衛門（大倉孝二）に必死の思いを伝え、何とか許しを得る。
しかし帰路、直は戦に巻き込まれる。子どもを守るため身を投げ出し、背中に深い切り傷を負う。その後、小一郎らが戻ったときには、すでに息を引き取っていた。直の亡骸を前に、小一郎は「腹減ったわ。直、握り飯作ってくれ」と普段と変わらぬ口調で語りかける。しかし返事はない。やがて「わしは生きとるぞ！わしは約束守ったぞ！」「直！直！起きろ！直、起きてくれ！」と叫び、涙を流す姿が映し出された。戦国の世の非情さと、愛する人を失った男のやり場のない感情が胸を打つ場面となった。
この放送を受け中野は、「白石聖様 人間味溢れて 夢と愛に溢れて 素敵な直役を見せて頂き有難う御座います わかっていても衝撃が強くて 冒頭の素敵な笑顔 大倉さんとの絡み…前に進むたびにドキドキして見ていました 本当に素晴らしかったです 白石様の今後のご活躍を楽しみにしております 本当に本当に素晴らしい直でした」と思いをつづった。
コメント欄では「早すぎます 少なくともこれから白石聖さんは最高の女優さんになりますね」「小さな命を守った直をとても誇りに思っています」「父ちゃんが恋しちゃうぐらいいい嫁役だった」「太賀くんの絶叫がつらすぎました…………」「義父（？笑）からの、素敵なラブレターです」「直が白石さんでホント良かった」「白石聖さん、素晴らしい役者さんに出会えた豊臣兄弟に感謝です」など、共感の声が多数寄せられている。
