◇WBC強化試合 韓国 3-3 阪神(2日、京セラドーム)

WBCの強化試合として韓国代表と対戦した阪神。「3-3」の引き分けでゲームセットとなりました。

先発マウンドにあがったのは才木浩人投手。初回はヒットで2アウト1、2塁のピンチを招くと、2本のタイムリーを浴びます。それでも以降は状態を持ち直し、変化球も駆使しながら5つの空振り三振を記録。3回2失点でマウンドを降りました。

この間に阪神打線は猛攻。初回は三者凡退に倒れるも、2回には四球とヒットで1アウト1、3塁とチャンスをつかみます。ここで郄寺望夢選手が犠牲フライを決め1点差に迫ると、続く小野寺暖選手もレフトへ打球を放ちます。これに一気に駆け込んだ左翼手が倒れ込みながらボールをつかむも、勢い余ってボールがグラブからポロリ。この間に1塁にいた中川勇斗選手が一気にホームまで駆け抜け、2点目をあげました。さらに2アウト2塁の場面でも、スタメンマスクをかぶった伏見寅威選手がセンターへ抜けるタイムリー。勝ち越しとなる3点目をあげ、逆転に成功しました。

才木投手に続いて4回のマウンドにあがった2番手・伊原陵人投手は三者凡退。しかし3番手・早川太貴投手が1アウトからキム・ドヨン選手の一発を被弾します。ここでは初球をとらえられ、左中間方向への同点ソロHRとされました。

それでも阪神投手陣はさらなる得点を許さず。4番手・工藤泰成投手は2アウト満塁のピンチを無失点でしのぎ、続くモレッタ投手とドリス投手は三者凡退に抑えます。9回のマウンドにあがったのは岩崎優投手。先頭に四球を許し、後続にはバントヒットとされるも、以降はセンターフライ、2度の空振り三振で無失点に抑えました。

阪神打線は3回以降チャンスを生かし切れず。9回には1アウト1、3塁の好機をつかむも、ダブルプレーでゲームセットとなりました。この試合は延長なしの9回で終了となっています。