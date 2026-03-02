木梨憲武（63）が1日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。この回のゲストで、親交のある歌手のAI（44）について語った。

AIが林修（60）のインタビューを受ける中、木梨のVTRが流された。

AIと出会ったのは27年前、木梨が渡米した際。「野猿っていうグループでロスに行っていて。ロスの友だちが『すげぇ面白いお姉ちゃんがいるんだけど。呼んでいいですか？』って。おお、面白そう、呼んで呼んで、って」。会った時にAIが木梨に「『あ、あんた、とんねるず！』って」。そして「『お母さん、とんねるず大好き』って言って、LAから鹿児島にそのまま電話して『お母さん、今とんねるず、いる』って」と衝撃的だったことを明かした。

歌手になるというAIに「歌ってみろ、って言って」と、カラオケに行ったという。そこでは「俺らは歌わない。とにかくAIが連打」。その時に「美空ひばりさんの歌とか、どの歌を歌ってもうまかった。お見事」。当時のAIは「『日本の賞はいらないけど、こっちでグラミー取ってから帰る』って。16、17歳で言っているから」と話していたという。木梨は「うわぁ、ついに出ましたこういう人が、って思っていました」と当時のAIの印象を話した。