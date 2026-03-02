◆強化試合 オリックス―台湾（２日・ＳＯＫＫＥＮ）＝雨天中止＝

ＷＢＣで日本と同じ１次ラウンドＣ組の台湾は、オリックスと強化試合を行う予定だったが、雨天中止となった。ナインは軽めの練習で調整。アスレチックス傘下でプレーする荘陳仲敖投手（２５）が記者会見に臨み、６日の日本戦（東京Ｄ）に向けて大谷翔平（ドジャース）の「攻略法」を研究したと明かした。

その教材となったのは、２４年の米大リーグ・地区シリーズのドジャース対パドレス戦でのダルビッシュ（パドレス）の投球。１０月６日の第２戦（ドジャースタジアム）では３打数無安打１三振、同１１日の第５戦でも３打数無安打２三振と仕事をさせなかった。

「ダルビッシュ投手との対決を見ると、内角へのスライダーを中心に攻めていたのかな、という印象です」と、日米通算２０８勝右腕から極上のヒントを得た様子。その上で「もし対戦するとすれば一発勝負なので、自分が感じた通りに攻めていくことになる」とイメージを膨らませた。

ＷＢＣで両軍が対戦するのは、１３年３月８日（東京Ｄ）以来１３年ぶり。「日本にはいろんなメジャーリーガーがいて、さらにはディフェンディングチャンピオンでもある。非常に手ごわいけど、もし日本戦で登板するチャンスがあれば、とにかく自分のベストを尽くして最大限の力を出すだけ」と力を込めた。