Ｊ１千葉は２日、千葉市内でホーム・柏戦（７日・フクアリ）に向けた練習を公開した。２日間のオフ明けで選手は約２時間汗を流した。

前節・町田戦で体調不良から復帰し先発フル出場したＭＦ日高大は次戦の「千葉ダービー」柏戦へ「自分たちのクオリティーと質と強度を出して戦いたい」と意気込んだ。

柏には開幕前の１月３１日に行われたプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」でシュートを打てず、打たれと内容の差で完敗。「自分たちの良さを出さずして、ああいう風になるのは自分たちらしくない戦いだった」と振り返る。

ただ、開幕前に柏と戦ったことで「（チームの）基準が高くなったからこそ、それ以降の試合で堂々とできたのは間違いない。ある意味Ｊ１の基準を作ってくれたチーム」と語り、試合のポイントに「向こうも分かっている中でどう上回るか」と挙げた。

チームは開幕してから４戦未勝利。日高は「結果を見ればいい状態ではないが、全然通用していないということはない」と前を向く。「自分たちがスコア的有利になってもおかしくないような試合があったと思うので。その辺は自信を持ってやれている。結果を出さないと意味はないが、到達するまでもう少しかなという感じ」と分析した。

日高の活躍で千葉に１７年ぶりのＪ１勝利を呼び込む。