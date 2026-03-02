◆第２１回大田区長杯 ▽準決勝 志村ボーイズ７―３江戸川京葉ボーイズ（２月２３日、大田スタジアム）

第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日、大田スタジアムほか）東京都東支部予選を兼ねて行い、志村ボーイズが２年連続の決勝に進出した。志村は代打・今井佑哉（２年）が勝ち越し三塁打を放ち、７―３で江戸川京葉ボーイズを下した。決勝戦は３月１日９時から同スタジアムで行われる。

［志村］ チームのピンチを救ったのは１５７センチ、５３キロの小兵・今井だった。３―３の６回無死満塁で代打で起用されると、左翼手の頭を越す走者一掃の三塁打。「必ず自分に回ってくると思ってました。（殊勲打は）初めてです」と満面の笑み。佐藤稔監督（５８）も「あそこでよく打ってくれた」と褒めたたえていた。

［江戸川京葉］ ２点を追う６回に今野行人（１年）のチーム初安打から野見山覚光（２年）の２点適時打で同点とする粘りを見せたが、その裏に守りのミスから失点して突き放された。「追い付いたことでフワフワしてしまった。気の緩みが守備（のミス）に出た」と山崎飛羽監督（２１）。昨春の１回戦コールド負けから成長を見せたが、４強の壁が破れない。指揮官は「勝ち慣れしていくしかない」と選手に精神面の強さを求めた。