セブンに“カロリー・糖類・脂質ゼロ”コーラ、数量限定で登場 ノンカフェイン＆GABA配合
【モデルプレス＝2026/03/02】セブン‐イレブン・ジャパンは、機能性表示食品「セブンプレミアム ゼロコーラトリプル」を、3月3日（火）より順次、全国のセブン‐イレブン店舗にて数量限定で発売する。
「セブンプレミアム ゼロコーラトリプル」は、カロリー・糖類・脂質の3項目でゼロを実現しながら、機能性関与成分としてGABAを配合したノンカフェインの次世代コーラ。
一本につき、一時的な心理的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されているGABAを50mg配合。健康を気遣う層に嬉しいトリプルゼロ設計でありながら、強炭酸によるシュワッとした刺激と、キレのある喉越しを追求した。年度末の多忙な時期や生活ステージの変化など、慌ただしくなるシーズンに合わせ、罪悪感のないリフレッシュとセルフケアを同時に叶える新しい選択肢を提案する。（modelpress編集部）
価格：118円（税込127.44円）
発売日：3月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
※数量限定
※トリプルとは「カロリー0」「糖類0」「脂質0」のことを指す。
※食品表示基準に基づき、エネルギーが5kcal／100ml未満のため、「カロリー0」と表示。
【Not Sponsored 記事】
