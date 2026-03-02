Cocomi「赤みが気になります」スッピン姿を赤裸々公開「ありのままで推せる」「貴重すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが3月1日、自身のInstagramを更新。スッピン姿を公開した。
【写真】24歳キムタク長女「ありのままで推せる」衝撃のスッピン姿
Cocomiは「めっっっっっちゃ編集頑張りました」「Coco推しばかりを紹介してます。是非みてください」とつづり、すっぴんの状態からメイク完成までの動画を投稿。動画の冒頭では「スッピンだと、赤みが気になります」「あと、クマ。あと顔の影」と気になる箇所を挙げつつも、艶と透明感溢れるスッピン姿を披露した。その後は、下地、ファンデーション、リップ、チーク、ハイライト、アイシャドウなどを丁寧に重ねていき、最後には「髪をほどいて雰囲気チェック」「Goodだ！」と締めくくっていた。
この投稿は「ありのままで推せる」「もっと好きになった」「スッピン貴重すぎる」「自然体で可愛い」「スッピンでも綺麗すぎる」「肌が発光してるみたい」「憧れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳キムタク長女「ありのままで推せる」衝撃のスッピン姿
◆Cocomi、メイクアップ動画でスッピン姿披露
Cocomiは「めっっっっっちゃ編集頑張りました」「Coco推しばかりを紹介してます。是非みてください」とつづり、すっぴんの状態からメイク完成までの動画を投稿。動画の冒頭では「スッピンだと、赤みが気になります」「あと、クマ。あと顔の影」と気になる箇所を挙げつつも、艶と透明感溢れるスッピン姿を披露した。その後は、下地、ファンデーション、リップ、チーク、ハイライト、アイシャドウなどを丁寧に重ねていき、最後には「髪をほどいて雰囲気チェック」「Goodだ！」と締めくくっていた。
◆Cocomiの投稿に「ありのままで推せる」と反響
この投稿は「ありのままで推せる」「もっと好きになった」「スッピン貴重すぎる」「自然体で可愛い」「スッピンでも綺麗すぎる」「肌が発光してるみたい」「憧れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】