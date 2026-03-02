北村匠海、楽屋を使わない理由 本郷奏多が感銘受ける「明日からの現場の居方を改めようと思えた」【サバ缶、宇宙へ行く】
【モデルプレス＝2026/03/02】4月13日スタートのフジテレビ系『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時〜）で主演を務める俳優の北村匠海が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に出席。撮影現場で楽屋を使わない理由を明かした。
【写真】フジ4月期キャスト豪華集結
イベントでは質問に対して丸かバツかで答える企画が行われた。「撮影現場に入ると必ずやるルーティンがあるか？」という質問に対して丸の札を上げた北村は「ルーティーンではないんですけど、楽園には入らない」という自分の中での決まりを告白。現場に前室がある場合は基本的には前室にいるそうで「いつも楽屋を案内してくださるんですけど、長らく楽屋に荷物を置いた記憶がない」と思い返し、「物理的にスタッフの皆さんとかと近い場所にいると、やっぱり会話が生まれやすいし、ご飯もそこで食べるから、そういう食事の時間とかいろいろな時間や、コーヒーを入れに行くだけの時間でも何か会話が生まれるので、それは心がけるようになりました」と理由を明かした。
これに本郷奏多が感銘を受けたようで「さっき北村くんの話を聞いてハッとさせられたんですけど、僕、めちゃめちゃ楽屋戻るなと思って（笑）」と反省し「明日からの現場の居方を改めようと思えた良いきっかけでした。ありがとうございます」と北村に感謝を伝えていた。
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）のほか、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）から黒木華・野呂佳代、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）から佐藤二朗・橋本愛、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）からディーン・フジオカ、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）から木南晴夏・高杉真宙、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）から本郷奏多が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆北村匠海、現場での決まり事
◆北村匠海主演「サバ缶、宇宙へ行く」
◆「FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING」
