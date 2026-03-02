丸山桂里奈、庭の一部公開 好みに“どんぴしゃり”の植物を地植え 「とってもおしゃれ」「センス光ってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が3月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。庭の一部を公開した。
【写真】42歳元なでしこ「センス光ってる」立派な植物を地植えした庭
丸山は「土を掘って オージープランツを地植えした」と主にオーストラリア原産で独特な形状の葉や花が人気の植物“オージープランツ”を庭に直接植えたことを報告。投稿されたモノクロ写真には、下から上に向かって伸びる葉が特徴的な植物や細長い花びらがたくさんついた美しい花などが丁寧に植えられた庭の一部が写っており、「やはり植物はどんな時も癒しをくれる 母が昔からずっと好きなのが最近よくわかる」「もっともっと増やすぞ」と添えている。
また、最近の出来事を記したフィード投稿では、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と娘の仲の良さや料理などの話題に続けて「そして、オージープランツを眺める日々。久々にどんぴしゃりで好きな植物」「今まではアジアンダムが好きだった、カランコエも。今はダントツでオージープランツ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「とってもおしゃれ」「センス光ってる」「さらに素敵な庭になりそう」「続報が楽しみ」などの声が上がっている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳元なでしこ「センス光ってる」立派な植物を地植えした庭
◆丸山桂里奈「オージープランツを地植えした」庭の一部披露
丸山は「土を掘って オージープランツを地植えした」と主にオーストラリア原産で独特な形状の葉や花が人気の植物“オージープランツ”を庭に直接植えたことを報告。投稿されたモノクロ写真には、下から上に向かって伸びる葉が特徴的な植物や細長い花びらがたくさんついた美しい花などが丁寧に植えられた庭の一部が写っており、「やはり植物はどんな時も癒しをくれる 母が昔からずっと好きなのが最近よくわかる」「もっともっと増やすぞ」と添えている。
◆丸山桂里奈の投稿に「とってもおしゃれ」の声
この投稿に、ファンからは「とってもおしゃれ」「センス光ってる」「さらに素敵な庭になりそう」「続報が楽しみ」などの声が上がっている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】