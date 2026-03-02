みちょぱ、夫・大倉士門が「学生の頃から大好き」な女性芸能人を告白「インスタとかもすごい見てて」
【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月1日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送／毎週日曜22時30分〜）に出演。夫でタレントの大倉士門が「大好き」だという女性芸能人を明かした。
大倉が先日参加した「京都マラソン2026」について話題になると、みちょぱは「これ言っていいのかわかんないけど、旦那はずっと昔から安田美沙子さんが大好きで。まぁ京都の人っていうのもあるんだけど。学生の頃から大好きらしくって。ずっと言ってて。インスタとかもすごい見てて」と大倉がタレントの安田美沙子のファンであることを告白した。
安田も同大会に参加する旨を自身のInstagramにアップしていたそうで、その投稿を見た大倉が「会えるかも！って前日に舞い上がっちゃって。どうしよう…まだ会いたくない！みたいな」と動揺していたと回顧。さらに、安田がホテルで撮影したグッズの写真にも「そのベッドのシーツが俺と同じホテルかも！って興奮してて。気持ち悪いじゃん普通に。何言ってんだコイツって」と笑いながら大倉の興奮ぶりを伝えた。
結局「終わった後に『会えたの？』って聞いたら『会えへんかった…』って」と念願の初対面とはならなかったと話し「『でもいい！そのために頑張る！』って言ってたんで。いつかお会いできたらいいなと思いますけど。もうちょっとで推し活しそうだったみたいです」と大倉の熱量に感心した様子で語った。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚。2026年2月5日には、みちょぱが第1子を妊娠していることを発表した。（modelpress編集部）
