東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イラン新指導部が協力者であることを示せば制裁解除に前向き
目標達成されるまで継続、必要なら対イラン戦闘「4週間～5週間」継続
米軍の戦力維持は困難ではない。十分な兵力、ミサイル、爆弾を保持
イラン国家安全保障責任者ラリジャニ氏（ハメネイ師後継候補）
米国とは交渉しない、混乱の原因はトランプ米大統領にある
トランプはイスラエル・ファーストだ
【原油市場】
OPEC+8カ国は4月に日量20万6000バレルの増産再開で合意
※ホルムズ海峡が使えなければ意味がない
ホルムズ海峡が事実上封鎖された状態
速やかに再開されなければ原油100ドルに上昇との予想も
シティは今週の原油先物価格予想を80ドル～90ドルに上方修正
【米国】
原油高によるインフレ再加速で米利下げペース鈍化する可能性
原油100ドル到達ならインフレを0.6～0.7ポイント押し上げ
【日本】
氷見野日銀副総裁
利上げによる影響これまでのところ限定的
従来通り基調をみて判断していく
金融政策は物価の基調まで見て対応するほうが適当
物価基調概ね2%近傍であるとしても、確実に達しているとはまだ言えず
供給ショックの物価高に金融政策で対応するとGDPまで動かしてしまう
今回の講演は週末の中東情勢を前提にしていない、注視していく
【中国】
中国外相
主権国家の指導者を公然と殺害し政権交代を行うことは容認できない
トランプ米大統領は中東を「深淵」に追い込む危険がある
