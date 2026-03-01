【2026年3／1(日)～3／15(日)】運気UPの12星座別“ファッションアイテム”占い-itSnap Magazine

牡羊座の運勢

毎月1日～15日、16日～末日の2回に分けて更新！ あなたの魅力をアップする12星座占い。ラッキーファッションアイテムと毎日を楽しく過ごすヒントをお届けします♡3月前半は、変化のエネルギーが強くなり、あらゆる場面で節目を感じられるタイミングとなりそうです。考えるよりも先に「まずはアクション」を合言葉に素早い行動を心がけることで、新たなスタートのきっかけを掴めるはず。

仕事運はまだまだ上昇気流の波に乗っています。今はしっかり頑張るよりも流れに身を任せてみる方がうまくいくはず。目標計画や進行中の案件も「イレギュラーなこと」を否定せずに受け入れてみると結果的に幸運の扉が開いていきそうです♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

パンプス

牡牛座の運勢

恋の運気が上向きになっていくタイミングに。大切な人との絆を強化する時間となりそうです。新たな恋を求めている人には、もうすでに出会った人の中から候補者が浮上する可能性も。思い込みを手放して周囲を見渡してみると幸運のカギが掴めそうです♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ネックレス

双子座の運勢

仕事面で日々積み重ねてきた努力にスポットライトが当たる「実り」のタイミングとなりそうです。人と人との橋渡しをすることにより、チャンスや評価を受け取れる予感も。今やってくるご褒美はあなたの努力の賜物なので臆せず受け取ってくださいね♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

時計

蟹座の運勢

「ツイてない」と思うことが続くときは外に出ていくことで運気が回復していきます。いつもよりも遠出をしてみたり、休日に思い切って旅行へ出かけてみたりと「新鮮な風景」を見ることで、良いアイデアや情報、新しいご縁があなた目掛けてやってくるはず♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

靴下

獅子座の運勢

あちこちからチャンスやギフトがやってくるご褒美的タイミングとなりそうな予感。臨時収入や忘れていた利益を手にするような出来事があるかも。これまでのあなたの頑張りがきちんとした形になって還元される夢のような時間を過ごせそうです♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

スカート

乙女座の運勢

あらゆる場面で節目を感じられる「転機」のタイミングとなりそうです。選択の基準は常に「自分の本音」に近いものであるか、ということを精査すると吉。愛情面では答えの出せなかった問題に関して良い閃きが降りてくる兆しです♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ベルト

天秤座の運勢

仕事面において節目や転機を迎えるタイミングとなる予感。空の星々から鋭い直感力を授かるこの時期は、良いご縁やチャンスを引き寄せるための的確な振る舞いをしていけるはず。頑張るあなたにそっと幸運を届けてくれる存在があらわれる兆しです♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

バッグ

蠍座の運勢

恋にまつわるエネルギーが活性化していく時間に。二人で過ごす温かさを実感できる時間となりそうです。パートナーとの未来に向けた話し合いは具体的な展開が期待できそうな兆しも。あなたの要望を叶えるプランが浮上するワクワクなタイミングとなるはず♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ピアス

射手座の運勢

仕事にまつわる変化が起こるタイミングとなる予感。これまで憧れだったポジションに就いたり、やりがいのある案件を任されたりと、信頼を得て受け取れるものがありそうです。気負うことなく自分らしさを存分に発揮していける時間となるはず♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ワンピース

山羊座の運勢

変化に富んだ賑やかなタイミングとなりそうです。仕事や恋愛など、あらゆる場面で手の届かないものだと思っていた場所に到達する「結実」の瞬間が訪れる兆しも。前情報を入れずに体当たりでチャレンジしてみると吉です♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

指輪

水瓶座の運勢

恋に関する転機が訪れるタイミングとなるとき。意外な人から想いを寄せられたり、これまで温めていた関係が急速に展開していくなどのサプライズがやってくる予感も。自分にとっての幸せとは何か、ということにフォーカスできる温かい時間となるはず♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

白いトップス

魚座の運勢

あなた自身にスポットライトが当たるこの時期は、新しい計画を立てることや、発表の前倒しなどのアクションに幸運が宿りそうな予感。橋渡しをしてくれる人や賛同してくれる人に囲まれて充実した時間を過ごすことができそうです♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ヘアアクセサリー

監修

橘美箏サン

占いを癒しのツールとして星のメッセージをつづる星占い師。

個人鑑定のかたわら星占いライターとして雑誌や書籍、WEB等で活動中。

AmebaオフィシャルBlog：mikoto philosophy