男性アイドルの「初恋の人の匂いを覚えてる」発言に相方が思わず「怖っ」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

2月26日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして本多大夢＆浜川路己（ROIROM）、若槻千夏が出演した。

初恋の思い出に関するトークで、ROIROM内に亀裂が…!?

【映像】ROIROM 本多大夢「5歳でチュー」告白

今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、いまだに初恋相手が忘れられない女性が、その相手と思いがけず再会することになる様子が描かれた。

スタジオで山里が「初恋って覚えてる？」とゲストに振ると、本多が「すごい衝撃的な記憶がある」と切り出す。幼稚園児だった5歳頃、友だちに日本語が堪能な海外出身の女子がいたという本多は、バレンタインデーにその女子から階段の下に呼び出されたそう。

そして「チョコわたされた瞬間に、ほっぺにチューされたんですよ」と淡い思い出を振り返ると、「5歳の俺は、それが衝撃的すぎて、記憶がいまだに残ってます」と語った。

「僕も覚えてます」という浜川は「初恋は保育園の先生だったんですよ」と明かす。

“初恋相手が先生”という事実にスタジオが色めき立つなか、浜川は「シャンプーの匂いを覚えてます」と続けた。

これに山里が「そこまで？」と驚くと、本多は「怖っ！」と一言。浜川は「それくらい好きだったんで…いや『怖っ』!?」と思わず本多のリアクションにツッコミを入れた。

若槻は「怖くないでしょ」と笑い、山里も「甘酸っぱいのは同じじゃん」とフォローしたが、本多はなお「怖いっすよね？」と鈴木に同意を求めていた。