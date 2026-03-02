

東京メトロ半蔵門線で、2026年3月2日（月）から人気キャラクター「メタモン」が路線をジャックする特別企画が始まりました。

これはNintendo Switch 2ソフト『ぽこあ ポケモン』の発売を記念したもので、路線のシンボルカラーと主役のメタモンの体の色が共通していることから「半蔵“モン”線」として異例のコラボが実現。最新車両18000系（2編成）による広告貸切電車の運行や、渋谷・半蔵門・押上駅での大規模な空間演出を実施しています。

本記事では、ファンならずとも見逃せない車内の“へんしん”ビジュアルや、駅構内の隠れメタモン出現スポット、運行期間も紹介します。

「半蔵モン線」をメタモンがジャック

ニンゲンの姿にへんしんしたメタモンがジャックした半蔵門線車内イメージ

東京メトロ半蔵門線は、2026年3月2日から3月15日までの期間、18000系2編成の広告貸切電車を不定期で運行します。車内には最新ソフト『ぽこあ ポケモン』に登場する「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」が描かれ、日常の風景にポケモンが溶け込んだような世界観を演出しています。

「半蔵モン線」ロゴ

路線の「Z」マークがメタモンに“へんしん”した特別な「半蔵モン線」ロゴも公開されました。

半蔵門線ホーム

また、押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅のホームやコンコースにもメタモンが出現し、まさに「半蔵“モン”線」という愛称がふさわしいジャック空間が広がっています。

路線のシンボルカラーであるパープルを媒介にしたこの試みは、鉄道の記号性とキャラクターの個性を完璧に融合させた好例と言えるでしょう。単なるビジュアル掲出に留まらず、メタモンの特性である「へんしん」を駅空間の各所に忍ばせる仕掛けは、通勤・通学の何気ない移動をワクワクするような体験へと変えてくれるはずです。

路線のカラーと名前の偶然が重なって生まれた、遊び心たっぷりの「半蔵モン線」。通勤・通学の移動時間が、少しだけ特別な「ポケモン探し」の旅に変わりそうです。駅構内の装飾は掲出期間が短いため、気になる人は3月8日までに（渋谷駅の一部は15日まで）、紫色のメタモンたちに会いに行ってみてはいかがでしょうか。

