アジアサッカー連盟(AFC)は2日、来年1月に行われるアジアカップの組合せ抽選会が今年4月11日に行われることを発表した。



アジア杯は2027年1月7日に開幕し、2月5日に決勝を実施。開幕戦と決勝はキング・ファハド・スポーツ・シティ・スタジアム(収容72000人)での開催となる。また、ワールドカップでも採用されているベースキャンプ方式をアジア杯で初めて採用するといい、AFCは各チームが専用のホテルやトレーニングを使用できることに加えて移動も容易になると伝えた。



アジア杯には24チームが参加し、ここまで20チームの出場が確定。残る4枠は今月のアジア杯予選で決定する。