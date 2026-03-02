U-19 Jリーグ選抜が全日本大学選抜、全韓国大学選抜と対戦へ!! 今年は愛知県でポストユースマッチ
Jリーグは2日、U-19 Jリーグ選抜がJFA/Jリーグポストユースマッチで今月11日に全日本大学選抜と(午後2時30分キックオフ)、同13日に全韓国大学選抜と(午前11時キックオフ)対戦することを発表した。愛知県のCSアセット港サッカー場で行われる。
Jリーグは日本サッカー協会(JFA)との共同施策として、Jリーグで出場機会が少ない若手選手に真剣勝負の場を設けるべく昨年からJFA/Jリーグポストユースマッチを開催している。昨年はU-22選抜が関東大学選抜と関西学生選抜と対戦。また、U-20選抜が香港遠征を、U-18選抜がイングランド遠征を行っていた。
今回はU-19世代での編成となり、来年のU-20ワールドカップ世代の選手が名を連ねるものとみられる。選手は後日発表で、試合はJリーグ公式YouTubeチャンネルでライブ配信される。
なお、対戦相手の全日本大学選抜と全韓国大学選抜は今月15日に「DENSO CUP SOCCER 第25回大学日韓定期戦」をウェーブスタジアム刈谷で行う予定だ。
以下、U-19 Jリーグ選抜のスタッフ
▽監督
菅原大介(U-19日本代表コーチ)
▽コーチ
中村俊輔(フリー)
▽GKコーチ
高原寿康(U-19日本代表GKコーチ)
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉(U-16日本代表フィジカルコーチ)
▽テクニカルスタッフ
竹内智基(U-19日本代表テクニカルスタッフ)
Jリーグは日本サッカー協会(JFA)との共同施策として、Jリーグで出場機会が少ない若手選手に真剣勝負の場を設けるべく昨年からJFA/Jリーグポストユースマッチを開催している。昨年はU-22選抜が関東大学選抜と関西学生選抜と対戦。また、U-20選抜が香港遠征を、U-18選抜がイングランド遠征を行っていた。
なお、対戦相手の全日本大学選抜と全韓国大学選抜は今月15日に「DENSO CUP SOCCER 第25回大学日韓定期戦」をウェーブスタジアム刈谷で行う予定だ。
以下、U-19 Jリーグ選抜のスタッフ
▽監督
菅原大介(U-19日本代表コーチ)
▽コーチ
中村俊輔(フリー)
▽GKコーチ
高原寿康(U-19日本代表GKコーチ)
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉(U-16日本代表フィジカルコーチ)
▽テクニカルスタッフ
竹内智基(U-19日本代表テクニカルスタッフ)