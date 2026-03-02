あの人気保湿リップを持ち歩くのに便利すぎるダイソーアイテム！乾燥対策を手軽にできて助かるアイデア
こんにちは、なこです。
【画像で見る】これなら持ち運びやすい！お気に入りのクリームやリップを詰め替えたらこう！
プチプラ品をこよなく愛する3児のママです。
ママになり独身の時のようにはお金を使えないけど綺麗になりたい！と、コスパのいいコスメを日々研究！
7万人以上の方に見ていただいているインスタグラムでは、お値段以上な物やコスパのよいアイテムを見つけてご紹介させていただいています。
今年の冬は特に乾燥していますね。。。
あちこち乾燥対策が必要ですが、唇のケアももちろん欠かせない！
これを使いたい！と思う保湿力が高いリップ、ボトルタイプだったりすると持ち歩きたいけどちょっと不便なことありませんか？
容量が多くて大きかったり、手で塗らないといけなかったり・・・と外ではちょっと不便ですよね。
実は、あるダイソー商品を使えば簡単にスティックに出来るんです！
それが、アイクリーム用の真空容器。
ダイソー
アイクリーム用真空容器 先楕円タイプ
110円（税込）
名前の通りアイクリーム用として販売されていますが、リキッドファンデーションなどにも利用できます。
先っぽの種類がロールタイプ、先の長いタイプ、と３種類ありました！
わたしはリップ用に先の楕円タイプをチョイス。
持ち歩きにくいリップを詰め替えてプッシュすると…
チューブタイプのリップのように、先から少しずつ出てきます！
唇にもしっかり密着して塗りやすいしプラスチックなのでティッシュで汚れも拭き取れて衛生的なんですよ。
これならさっと塗れて、持ち歩きをあきらめていたお気に入りのリップアイテムでいつでもケアができますよ。
真空容器なので中身も最後まできちんとつかえるし、劣化もしにくいのでかなりオススメです！
持ち歩きに便利といえば、最近のダイソー新商品で可愛いミラーも出てました。
お気に入りのかわいいアイテムがポーチに入っているとテンション上がりますよね。
カード型ですごく薄くて軽いので持ち運びにピッタリです。
どちらもダイソーで110円！
ぜひチェックしてみてください。
作＝なこ
