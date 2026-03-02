富士急ハイランド、従業員の書類送検受けコメント「厳粛に受け止めております」 『ええじゃないか』点検作業中の死亡事故めぐり
富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は2日、2025年2月にアトラクション「ええじゃないか」の点検作業中に発生した死亡事故をめぐり、同日、従業員が業務上過失致死の疑いで書類送検されたと発表。「厳粛に受け止めております」とのコメントを発表した。
【画像】従業員の書類送検を受けて富士急ハイランドが発表したコメント全文
富士急ハイランドの公式サイトには「『ええじゃないか』における労働災害事故に関するお知らせ」との文書が掲載され、「事故に関し、本日、車両を操作していた当社従業員１名が業務上過失致死の疑いで書類送検されました。当社といたしましては、この事態をきわめて重く、厳粛に受け止めております」とのコメントを発表した。
また事故後には、事故の原因究明と再発防止を講じてきたとし、「作業中の誤操作を防止するロックアウトシステムの導入」「作業手順の全面的な見直し」といったハード、ソフト両面からの具体的な対策を改めて説明。その上で「当社は、この度の事態を深く反省し、労働災害の根絶を目指し、お客様と従業員の安全・安心を最優先とした施設運営に、誠心誠意取り組んでまいる所存です」と強調した。
「ええじゃないか」をめぐっては、25年2月28日、点検作業中に死亡事故が発生。当面営業を休止としていたが、同年5月から営業を再開していた。
