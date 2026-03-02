女優の黒柳徹子（92）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した女優・松雪泰子（53）の印象を語った。

18歳で女優デビューし、今年芸能生活35周年を迎える松雪。同番組に淡い着物姿で登場すると、黒柳は「綺麗なお召し物ね。御御帯（おみおび）も凄く素敵」と絶賛。「いつもお着物が多いですか？」と聞くと、松雪は「着物は好きで、小さい頃に日舞もやってましたので」とはにかんだ。

そして松雪が20年前に出演した2006年の放送回が流れると、黒柳は思わず「まあ綺麗！」と声を上げた。

当時の映像では、初出演だった松雪に対し、黒柳は「こんなに綺麗なお名前なので、定めし芸名かと思ったらご本名なんですって？ねぇ」と驚がく。母親が選んだという幼少期の松雪の写真には「この女の子が、のちにこれだけの美女になるって分からないわよね」と不思議がっていた。

このVTRを受けて、黒柳は「私とお会いになるのは、20年ぶりっていうことでしょうかね」と回想。松雪は「ハロルドとモードの、生田斗真さんとの初演を見に行きました」と、「徹子の部屋」での初共演後、黒柳の舞台公演を見に行っていたことを明かした。

「感動しました。あまりにもモードがチャーミングで、素敵でした」という松雪に、黒柳は「まだ続けてるんですよ、私」と語っていた。