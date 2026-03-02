ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が1日、パーソナリティーを務めるFm yokohama「Rebellmusik」（日曜午後11時30分）に出演。2月17日に亡くなった同バンドのドラム真矢さんへの思いを語った。

番組冒頭、活動再開を伝えたSUGIZOは、続けて「LUNA SEAのドラマー真矢が先日、2月17日、新月の日、永眠しました」と語り出し、「一つの奇跡が幕を閉じました。2020年にステージ4の大腸がんが発覚し、去年には脳腫瘍も発覚し、7回も懸命な処置と手術、治療を続けてきましたが、先日、ついにその56年の激動の人生の幕を下ろしました」と伝えた。

そして「懸命な処置とリハビリを続け3月12日のLUNA SEAの復活ライブではドラムをたたくことを本気で目指していたなか、容体が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。病と闘い続けた壮絶な最期でした」と語った。

高校1年生の時からの同級生で40年来の親友だったと話し、「あれは本当に奇跡の出会いだったんだ」と打ち明けた。そして「なぜ今、なぜこんなに早く神様はヤツを連れていってしまったのか。本当に本当に寂しいです」と吐露、番組中盤では高校時代の真矢との思い出を振り返った。

そして番組の最後に、「真矢を失った衝撃はまだうまく自分の中で整理されていなくて言葉にできません。残った者はこれからもいや応なしに人生を続けていかなければならないし。太陽は輝くし、星も月もいつものようにきれいだし、この世界は続いていきます。いずれ心が整理されると思うその時、LUNA SEAはどうなっていくべきか。その道筋も見えると思います。今は少しだけ時間が欲しいです」と思いを打ち明けた。