°Ë½¸±¡¸÷¡¡²ÖÊ´¾É¤Ëà¶¯¤¤áÃÏ°è¤Ë¼«Àâ¡Ö²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤Î»ÒÂ¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤¬¡¢£²ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¤Î¤Á¤ç¤¤¥¿¥Í¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÖÊ´¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Î¤¤¤ëÃÏÊý¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£Æü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅìµþ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î°Ë½¸±¡¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¿·¹Ô»Ô²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï½©ÅÄ¸©°é¤Á¡£Åìµþ¤ËÍè¤Æ¡Ö²ÖÊ´¾É¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¼õ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö½©ÅÄ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢²ÖÊ´¾É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Åìµþ¤ËÍè¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡½©ÅÄ¤ÎÊý¤¬¥¹¥®¤È¤«Â¿¤½¤¦¡£½©ÅÄ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¹¥®¤ÇÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡¡½©ÅÄ¿ù¤È¤«¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö²¶¤ÎÀâ¡×¤òÅ¸³«¡£¡Ö²ÖÊ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Ç¯¤Ë£±¡¢£²¤«·î¼åÅÀ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¹¥®¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¡Ê²ÖÊ´¤Ë¼å¤¤¿Í¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤ÊÅñÂÁ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤Î»ÒÂ¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£²ÖÊ´¤Ë¶¯¤¤¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤Î¿Ê²½¤È°ì½ï¤Ç¡¢¡Ê²ÖÊ´¤Ë¡Ë¶¯¤¤¿Í¤È¶¯¤¤¿Í¤¬¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¯¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤ÁÆ±»Î¤¬·ëº§¡£»Ò¶¡¤¬£µ¿ÍÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç£±ÈÖ¶¯¤¤¿Í¤¬¡Ê¤µ¤é¤ËÈË±É¡Ë¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤Î´¶¤¸¡×¤È½ä¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£