¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤ÎÉ×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ·é¤Ç²¼ÉÊ¤È¤ÎÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¼áÌÀ¡Ö¤³¤Î¤¤ì¤¤¤ÊÂ¤ò¸«¤Æ¤è¡×
¡¡ÊÆ²Î¼ê¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÉ×¤ÇÊÆ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¡Ê£³£·¡Ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ·é¤Ç²¼ÉÊ¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï£²·î£²£´Æü¡¢¿ÆÍ§¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¤È»Ï¤á¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥¡¼¥×¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£ÍçÂ¤Î¤Þ¤Þ¥½¥Õ¥¡¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï»Ï½ª¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë±ø¤ì¤¿Â¤ÎÎ¢¤È¤Ä¤ÞÀè¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈÃæ¡¢¤ï¤¶¤ÈÂç¤¤Ê¥ª¥Ê¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥³¤ÎÉÔ·é¤µ¤äÉÔ²÷¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥»¥ì¡¼¥Ê¤ËÎ¥º§¤ò´«¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¤È£²¿Í¤Ç¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤ËÂÐ¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¥ó¥á¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Ë¡¼¤ÎÂ¤¬¤¹¤´¤¯±ø¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë¤ÏÎã¤ÎÂÎ¢¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï»£±Æ¾ì½ê¤Î¤»¤¤¡£ËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£»£±Æ¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¤Î²È¤Î¾²¤ò»Ø¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï·¤¤È·¤²¼¤òÃ¦¤®¡¢¡Ö¤Û¤é¡¢ËÍ¤ÎÂ¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡£¤³¤Î¤¤ì¤¤¤ÊÂ¤ò¸«¤Æ¤è¡×¤È»Ø¤µ¤·¤¿¡£¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¤â¡¢»£±Æ¥¯¥ë¡¼¤Î¤»¤¤¤Ç¾²¤¬¡Ö¤¿¤Ö¤ó¾¯¤·±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¤â¤È¤â¤ÈÉÔ±ÒÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Î¥»¥ì¡¼¥Ê¤âÀèÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö°¦¤·¤¤¿Í¤è¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ö¥é¥ó¥³¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£