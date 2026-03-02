以前よりイライラしやすい？40代から“感情の波”が大きくなる理由
ちょっとしたことで気持ちが揺れる。前なら受け流せた一言に強く反応してしまう。そんな自分に戸惑うことはありませんか？40代以降、感情の振れ幅が大きくなったと感じる女性は少なくありません。それは性格の変化ではなく、体の調整機能が変化している可能性があります。
ホルモンの変動が自律神経に影響
40代は女性ホルモンの分泌が一定ではなくなりやすい時期。ホルモンの変動は自律神経の働きにも影響し、気分の浮き沈みを感じやすくなります。理由がはっきりしないイライラは、体内のリズム変化と無関係ではありません。
“余力”が少なくなる
40代は体力や回復力がゆるやかに変わる年代でもあります。余裕が減ると、小さな刺激にも強く反応しやすくなるもの。感情の揺れは、エネルギー残量の問題とも言い換えられるでしょう。
生活習慣と心を整えることが支えになる
イライラを覚えた時は、無理に感情を抑え込むようにするより、生活習慣と心を整えることが大切。睡眠を安定させる、軽い運動を取り入れる、カフェインやアルコールを控えめにするなど、小さな見直しが気持ちの波を穏やかにします。
感情の波が大きくなったと感じるのは、変化の途中にいる証拠。生活習慣と心を整える方向に目を向けることで、感情の安定につなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※画像は生成AIで作成しています
