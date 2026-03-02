５日に東京ドームで開幕するＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｃ組の主催者は２日、試合や練習の画像、動画の配信・投稿について、ＮＰＢが定めた「写真・動画の撮影及び配信に関する規定について」を適用すると発表した。「試合の全部もしくは一部、練習、試合前・試合後・イニング間の活動」などの「あらゆる写真、画像、動画、音声」や「説明、解説」に関して「いかなる媒体を用いても、送信または送信の補助をしてはなりません」としていた元々のチケット規約より緩和されることになった。

ＮＰＢでは昨季からソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）投稿の規制が導入されたが、制限が厳しすぎるとの声が上がり９月に緩和。現在は写真は制限なく投稿することができ、動画も一定時間内などの条件付きで配信可能となっており、このルールが適用される。

また、許諾していないこととして、「ライブ配信」「明らかに営利を目的とする配信・投稿」「三脚やパソコンを使用しての撮影」「身体の一部を強調した撮影」「撮影を拒んでいる人（観客、職員ら）の撮影」を挙げた。

対象は２、３日の京セラＤの強化試合から、５〜１０日の１次Ｒ・Ｃ組。侍ジャパンは２日にオリックス戦、３日には阪神戦を控え、１次Ｒは６日の台湾戦が初戦となる。