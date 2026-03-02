◆第２１回大田区長杯 ▽準決勝 江戸川南ボーイズ１１―２足立ボーイズ（２月２３日、大田スタジアム）

第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日、大田スタジアムほか）東京都東支部予選を兼ねて行い、江戸川南ボーイズが２年ぶりの決勝に進出した。江戸川南は故障から復活した左腕エースの不破一勇稀（いゆき、２年）の好投もあり、足立ボーイズに１１―２で６回コールド勝ち。決勝戦は３月１日９時から同スタジアムで行われる。

６点リードの３回。江戸川南の左腕・不破は３連打で無死満塁とされ、打席に４番打者を迎えると「出力を上げて」とスイッチオン。気合のストレートで空振り三振を奪い、次打者を遊ゴロ併殺打に打ち取り、無失点で切り抜けた。投球数制限の８０球に達した５回途中まで７安打２失点。「力んでボール先行になったのが反省点」と口にしたが、エースの役割は果たした。

昨年１０月、腰椎分離症を発症。年内は体を動かせず、１月からランニングを開始し、投球を始めたのは２月に入ってから。この日は坂本直之監督（４７）が「風も強くて難しかったと思う」というコンディションだったが、１８１センチ、８３キロの恵まれた体から１３０キロ近い直球と武器である大きなカーブで抑え込んだ。

打線は初回に５四死球と敵失など１安打で一挙５点。６回には２死無走者から安打と２四球で満塁とし、１番・塚本吏琥（２年）の走者一掃二塁打で突き放した。２年ぶりの決勝進出に坂本監督は「まだまだ発展途上のチーム」だが、その分「上積みしかないので、その意味では楽しみ」とナインの成長に期待をかけていた。