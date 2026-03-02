歌手の小柳ルミ子が２日、都内でデビュー５５周年の記念曲の新曲「愛は輪廻転生（りんねてんしょう）」（３日発売）お披露目ライブに登場した。

小柳は７３歳になっても変わらない華麗なダンスと力強い歌声で「エロかっこいい」と評する曲をパフォーマンス。「本当に私を支えてくださったスタッフには心から感謝しています。ここまでたどりつけると思ってなかった」とこれまでの活動について周囲の支えに感謝した。

「今回は久しぶりにやる気になってます。今までもちゃんと心を込めてベストを尽くしてやってきたが、いつ命を神様が持っていっちゃうか分かりません。それまでにもう一花咲かせたいと思っている」と特別な思いを告白。「（今年の）暮れには賞をいただくとか、そういうことを言っちゃっていいのか分かりませんが、有言実行ということで７３歳頑張ってみたいと思います」と大きな目標を掲げた。

続いて「私と同じようにペットロスで苦しんでいる方にもぜひ聴いていただきたい」と昨年７月に急逝した愛犬ルル（５代目）への感謝の思いつづったバラード曲「あなたがいたから」を熱唱。思いがあふれ涙を流すと「この歌は今後泣かないように歌うことが一番の課題です」としみじみと語った。

リリース日の３日はルルの誕生日。５８枚目シングルと共にさらなる飛躍を宣言し、「この曲でとにかく頑張っていきますので、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います」と呼びかけた。