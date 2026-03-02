フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」

野球日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者のみの練習を行った。その夜、大谷翔平（ドジャース）らナインがSNSで決起集会の写真を投稿。焼肉店とみられる店内に30人超が集結していたが、菅野智之（ロッキーズ）は全員分の代金を支払ったと噂されていた。フジテレビ系の「旬感LIVE とれたてっ！」で青木源太アナウンサーが直撃した。

侍ジャパンの選手たちは各自SNSでこの写真を共有していたが、吉田正尚（レッドソックス）がインスタグラムのストーリー機能で「菅野さんゴチです」と記したことで、支払ったのは菅野なのではないかとネット上で大きな話題になった。

フジテレビ系の「旬感LIVE とれたてっ！」ではMCの青木アナウンサーは菅野を独自取材し、番組内でその様子を説明した。菅野は「最初から払うつもりだったんですけど、会が終わりそうなタイミングでしれっとやっておきました」と明かしたという。

気になる金額について質問すると「ご想像にお任せします」と答えたという。豪華な決起集会の裏には、侍ジャパン最年長36歳の男気が隠れていた。



