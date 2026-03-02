お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。4歳になった愛息について語った。

イモトは19年11月、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」ディレクターの石崎史郎氏と結婚。21年12月に第1子となる男児を出産した。

この日は俳優の柄本佑とそろって登場。イモトを占った木下レオン氏はイモトと息子は「相性最高ですね。息子と相性がいい」と告げ、イモトは「めっちゃうれしいっすね」と声を弾ませた。

木下氏は「正直、イモトさんに似ます。旦那さんには似ないです」と断言し、イモトは一瞬喜んだものの「そうなんだ」と複雑な表情をみせた。

さらに「非常に負けず嫌いです」とも言われ、「確かに。ジャンケンとかもやるんですけれど、ジャンケンで負けても凄い（悔しそうな）…。こんな感じかな」と顔をゆがめる息子のまねをして笑わせた。

さらに「後出ししまくるんですよ、勝つために」と苦笑し、「可愛いんですけれど、負けず嫌いだなっていうのは凄い分かります」と語った。