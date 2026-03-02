俳優の柄本佑が１日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。最高すぎるペンダントを付けて登場した。

柄本は、イモトアヤコとともに、木下レオン氏の鑑定を受けた。

レオン氏は柄本について「子どもから運気をもらう。子どもとの関係性が良くなると、自分自身も童心に返る、純粋になる、純粋じゃないと直感は入ってこない。直感が入ると演技が光る」と言われ、なるほどの表情。そして「去年おととし、だいぶ仕事で忙しくて、一瞬やっているつもりでもできていなかった大きな問題点が出て来たりして。今年はそこにも向き合っていこうと」と子どもと接する時間を増やしたいとした。

柄本の娘は８歳だが、レオン氏から「お嬢ちゃんの中心はお母さんじゃなくお父さん」と言われ、柄本は「誰かにツッコまれるまで言わないでおこうと思ったが、こんな話になったので…」と切り出し「実はこれ、娘が誕生日に作ってくれた」と胸元にゆれるペンダントを見せた。

ペンダントヘッドは紙粘土で作ったような動物の顔で、柄本は「クマらしい」と説明すると、横に座るイモトは「かわいい！」と大感激。柄本は「ここだなと思って付けてきた。付けてあげたいし、こういう気持ちにさせてくれる…親孝行だなって」と、自分の事を思って誕生日プレゼントを手作りしてくれた娘に感謝していた。

柄本の妻は俳優の安藤サクラ。柄本の父は俳優の柄本明で、弟は柄本時生。