藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う将棋の第84期名人戦A級順位戦プレーオフが3月2日、東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で行われ、永瀬拓矢九段（33）と糸谷哲郎八段（37）が対局中だ。大一番の盤上で激しい火花を散らす両者だが、中継内ではクスッと笑えるまさかの“シンクロ”が発生し、ファンを大いに盛り上げていた。

【映像】両者同時にネクタイを外す実際の映像

話題のシーンが飛び出したのは、昼食休憩が明け、対局が再開されて一息ついた時のこと。盤面を見つめる両者が、なんと全く同じタイミングで首元のネクタイに手を伸ばし、スルスルと外し始めたのだ。

この奇跡的な一致に、ABEMAの中継に出演した飯野愛女流初段は「すごい、珍しいですね。両者一緒にネクタイを（笑）。こんなシンクロすることある！？びっくりしちゃった」と大爆笑。ともに解説を務める本田奎六段（28）も「こんなことあるんですね。時々両者一緒に上着を脱ぐことはありますけどね。ネクタイはあまり見ないですね（笑）」と、思わぬ珍事にモニターへ釘付けになっていた。

気合いを入れるタイミングまでもが完全に一致したトップ棋士2人の姿に、ABEMAの視聴者も即座に反応。コメント欄には「たしかにｗ」「心が一つ」「相ネクタイ外しｗ」「これはめずらしｗ」「なんだこの絵」「シンクロすなｗ」「張りあってるｗ」といったツッコミが殺到した。名人挑戦へ向けた極限の戦いのなかで生まれた、なんとも微笑ましいワンシーンだった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）