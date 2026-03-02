【「ザ☆モデルカー」・「ザ☆チューンドパーツ」新製品】 7月 発売予定

青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆モデルカー」シリーズなど、7月に発売予定の新製品情報を公開した。

「ザ☆モデルカー」シリーズより、「1/24 ニッサン BNR34 スカイラインGT-R V-specII '02」、「1/24 トヨタ MZ11 ソアラ 2800GT-EXTRA '81」、「1/24 トヨタ AE86 スプリンタートレノGT-APEX '84」、「1/24 リバティーウォーク」シリーズより、「LB★ワークス R35 GT-R Ver.2」など、カーモデル4製品と、「ザ☆チューンドパーツ」シリーズより、ホイールやデカールなどのセット商品が6製品ラインナップされている。

ザ☆モデルカー「1/24 ニッサン BNR34 スカイラインGT-R V-specII '02」

価格：3,300円

JANコード：4905083205211

1999年1月、それまで「最強」の称号を欲しいままにしてきた「R33型スカイラインGT-R」を基に、「R34型スカイラインGT-R（BNR34）」が誕生。パワーユニットは、R32型から引き継がれてきた名機「RB26DETT」をさらにリファインし、最高出力は当時の国内自主規制値280psに抑えられているものの、 トルクは40.0kg・m、リッターあたり15.6kg・mと当時の国産エンジン最強スペックを誇っていた。

また、トランスミッションはゲトラグ社と共同開発した6速マニュアルを採用。ボディサイズもR33型と比べダウンサイジングが図られ、運動性能を大幅に高めている。しかし2002年8月、排ガス規制のため惜しまれつつ生産を終了し、その歴史に幕を閉じた。

【製品特長】

・ボンネットの「NACAダクト」を再現

・スプリングサスペンション色分け成型

・テールランプはクリアレッド着色済み

・アルミナンバープレート付属

・窓枠マスキングシール付属

・18インチタイヤ使用

ザ☆モデルカー「1/24 トヨタ MZ11 ソアラ 2800GT-EXTRA '81」

価格：3,300円

JANコード：4905083205228

Z10系の初代ソアラは、全く新しく、世界に通用する高級パーソナルクーペとして、1981年2月に登場。世界トップレベルの空力特性、170馬力を誇るツインカムストレート6、5MGEUエンジン、先進にして自然なエレクトロニック・ディスプレイメーター等、時代の先を行く先進装備を多数盛り込み、その年の日本カー・オブ・ザ・イヤーにも輝いた。

【製品特長】

・初代ソアラの組み立て式プラモデル

・フロントスポイラー

・サイドステップ等エアロパーツ

・VRターボ用の純正イントラアルミホイール

・1980年代に製作された金型を使用

ザ☆モデルカー「1/24 トヨタ AE86 スプリンタートレノGT-APEX '84」

価格：3,300円

JANコード：4905083205235

1983年5月に登場したAE86のトレノは、FF化が当たり前だった時代にあえてFRレイアウトを採用し、エンジンも先代までの2T-Gから新開発の4A-Gへ変更。ボディバリエーションは兄弟車であるレビンと共にそれぞれ3ドアハッチバックと2ドアクーペの2種類。搭載エンジンによって型式名が変わり、4A-G搭載車はAE86、1500ccの3A-U搭載車はAE85の2種類に分けられ、その人気は現在でもなお衰えない。

【製品特長】

・AE86トレノの組み立て式プラモデルで、カタログ仕様を再現

・前期型GT-APEXをベースに当時の純正オプションパーツを装着

・純正14インチアルミホイール

・前期型純正リップスポイラー

・サイドステップ

・リヤスポイラー

・AE86専用デカール

・4A-Gエンジン再現

・アルミナンバープレート

・窓枠マスキングシール

・ツートンカラー塗り分け用マスキングシール

・14インチ185幅タイヤ使用

1/24 リバティーウォーク「LB★ワークス R35 GT-R Ver.2」

価格：4,400円

JANコード：4905083205242

ウイングスタイルで登場。「シャコタンコヤジ」こと、リバティーウォークの社長・加藤渉氏が愛してやまない旧車のカスタムスタイルを、R35 GT-Rで再現したモデルとなっている。

【製品特長】

・フロントバンパー

・リヤディフューザー

・リヤウイング ver.1

・ワイドフェンダー

・インタークーラー

・Fiエキゾーストマフラー

・LB★PERFORMANCE 20インチ深リムホイール

・20インチ極薄引っ張りタイヤ

ザ☆チューンドパーツ

価格：各1,430円

「チューンドパーツシリーズ」はSパーツ・VIPカーパーツ・丸改パーツ等を纏めたカスタムパーツシリーズ。

1/24 加工てっちんTYPE-1 14インチ

JANコード：4905083205259

【製品特長】

・初代チキチキ用引っ張りタイヤ 1台分

ホイール 1台分

・デカール

・ポリキャップ

1/24 フォーミュラメッシュ(4H) 14インチ

JANコード：4905083205266

【製品特長】

・初代チキチキ用引っ張りタイヤ 1台分

・ホイール 1台分

・デカール

・ポリキャップ

1/24 ハート5（5H）14インチ

JANコード：4905083205273

【製品特長】

・AD-Rひっぱりタイヤ 1台分

・ホイール 1台分

・デカール

・ポリキャップ

1/24 シャドー5（5H） 14インチ

JANコード：4905083205280

【製品特長】

・AD-Rひっぱりタイヤ 1台分

・ホイール 1台分

・デカール

・ポリキャップ

1/24 マークI（5H） 14インチ

JANコード：4905083205297

【製品特長】

・AD-Rひっぱりタイヤ 1台分

・ホイール 1台分

・デカール

・ポリキャップ

1/24 スター5（5H） 14インチ

JANコード：4905083205303

【製品特長】

・AD-Rひっぱりタイヤ 1台分

・ホイール 1台分

・デカール

・ポリキャップ

