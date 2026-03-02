【7月発売新製品】 「海上自衛隊 護衛艦 はるさめ」：価格2,420円 「海上自衛隊 ミサイル艇 わかたか/くまたか」：1,980円

「海上自衛隊 護衛艦 はるさめ」

青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズより2製品を7月に発売する。

価格は「海上自衛隊 護衛艦 はるさめ」が2,420円、「海上自衛隊 ミサイル艇 わかたか/くまたか」が1,980円。

海上自衛隊 護衛艦 はるさめ

価格：2,420円

JANコード：4905083204580

1/700 ウォーターラインシリーズに、海上自衛隊 護衛艦「DD102 はるさめ」が再登場。「はるさめ」は1992年に計画された「むらさめ」型護衛艦の2番艦で、1997年3月24日に竣工した。艦型はステルス性を考慮され、船体や構造物に傾斜がつけられている。ソマリア沖・アデン湾での海賊対処任務や環太平洋合同演習（RIMPAC）に参加した。本キットは少ないパーツ数で作りやすく、かつ的確に「はるさめ」を再現。カラー印刷の塗装説明図が新規で追加されている。

・カラー塗装図を新たに付属

・ロービジ仕様を再現するためデカールを新たに付属

〈艦種〉海上自衛隊

〈国籍〉日本艦船

海上自衛隊 ミサイル艇 わかたか/くまたか

価格：1,980円

JANコード：4905083204573

速力44ノットの高速ミサイル艇が2隻セットで再登場。沿岸防備用の高速戦闘艇として整備された海上自衛隊はやぶさ型ミサイル艇9隻のうち、2番艦の「わかたか」と4番艦の「くまたか」の2隻セットがリニューアルされている。SH-60 対潜哨戒ヘリコプター2機が付属。カラー印刷の塗装説明図が新規で追加されている。

・カラー塗装図を新たに付属

・ロービジ仕様を再現するためデカールを新たに付属

・SH-60 対潜哨戒ヘリコプターを2機付属

〈艦種〉海上自衛隊

〈国籍〉日本艦船

Copyright(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。