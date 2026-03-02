◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界ミニマム級正規王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が２日、都内の所属ジムで同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝との初防衛戦に向け公開練習を行い、シャドーボクシングと田中繊大トレーナーを相手にしたミット打ちを１ラウンドずつ披露した。

両者はダイレクトリマッチとなる。昨年９月１４日に王座決定戦で対戦し、５回途中に偶然のバッティングで高田が負傷して試合続行不能となり、松本が３―０（５０―４５×２、５０―４６）の負傷判定でベルトを獲得した。松本は「今回は完全決着というテーマを掲げている」と話し、「すべての面で上回っていることを証明して、圧倒的に勝ちたい。理想はＫＯですが、判定になったとしても１ポイントも与えない勝ち方をしたいです」と、５回までフルマークで試合を進めていた第１戦以上の圧勝を誓った。

高田とのリマッチへ向け、ジムの先輩で同じ興行でＷＢＣ世界ライトフライ級王座に挑む前ＷＢＯ同級王者の岩田翔吉（３０）や、東洋太平洋ミニマム級王者の石井武志（２６）＝大橋＝らと約１５０ラウンドのスパーリングを重ねてきた。「世界を取る前と、やっていることは変わらないが、全体的なレベルアップをしている。自信はついたと思うので、自信をいい方向に持っていきたい」と話した。

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とは、たびたび食事にも行くなど交流がある。世界王座獲得後にも食事に行き「なんかすごく褒めていただいて、統一チャンピオンなれるから自信を持った方が良いよ、っていうのは言っていただきました」と明かした。「特にチャンピオンになったっていう意識を持ち過ぎていない。まだチャレンジャーという気持ちでいる。これを落としたら、いつか来るだろう大きい試合ができない。そのために勝ち続けるっていう気持ちはいまだに持っている」。将来の他団体王者との統一戦も見据え、まずは高田と完全決着をつける。

戦績は松本が７戦全勝（４ＫＯ）、高田が１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。