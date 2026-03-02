女優の天翔天音が２日、都内でＫＡＴＥ×仮面ライダー「ＨＥＮＳＨＩＮ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ」プレス試写会に父で俳優の藤岡弘、とともに登場した。

グローバルメイクアップブランド「ＫＡＴＥ（ケイト）」と「仮面ライダー」の合同プロジェクト。天翔はショートムービー「ＨＥＮＳＨＩＮ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ」で女性版仮面ライダー１号・仮面ライダーアインズ／三日月ナユタ役で主演を務める。

「ＫＡＴＥ」との史上初のコラボムービーに「ビューティーヒーロー、ファッションという新しい試み。どう発信されていくのか私自身もドキドキしている」と胸を踊らせた。今作では主人公の葛藤や成長過程が描かれ、「私の挑戦したことのない一歩を踏み出した作品になった。作品美や物語に注目してたくさんの人の心に響いたら」と願った。

撮影では、サンドバックや壁を殴るシーンがあり、手に大きなアザや出血をしたと明かし、父の藤岡に「やっちゃった…」と相談。藤岡は「数日で治るよ。本気でやった気持ちが表れたから、『良かったじゃないか』と褒めてやりました」と明かし、会場を驚かせた。それでも天翔は「本気でぶつかって良かったなって撮影の後に改めて感じた。心の感情が皆さまに伝わってくれたら」と手応えを口にした。

イベントでは男女初代ライダーの共演を記念して、親子で変身ポーズを披露。変身を終えた２人は手を合わせて喜びを分かち合った。