藤原丈一郎、5年連続5回目のオリックス“始球式” なにわ男子もデビュー5周年「縁を感じます」
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、27日に京セラドーム大阪で行われるオリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の始球式を務めることが決定した。5年連続5回目の“登板”となる。
【別カット】野球帽が似合う！5年連続始球式に登壇する藤原丈一郎
藤原は特別ゲストとして登場し、バッファローズ2026年シーズンのスタートを切るため、始球式の大役を務める。
■藤原丈一郎
今年も京セラドーム大阪で開幕戦の始球式を務めさせていただくことになりました！なにわ男子デビュー5周年に5年連続5回目の始球式！5という数字に縁を感じます！GO！GO！バファローズの気持ちで全力投球がんばります！
