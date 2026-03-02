「Bs開幕シリーズ2026supported by HOT PEPPER グルメ」初戦 始球式に登場するなにわ男子・藤原丈一郎

　7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、27日に京セラドーム大阪で行われるオリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の始球式を務めることが決定した。5年連続5回目の“登板”となる。

　藤原は特別ゲストとして登場し、バッファローズ2026年シーズンのスタートを切るため、始球式の大役を務める。

■藤原丈一郎
今年も京セラドーム大阪で開幕戦の始球式を務めさせていただくことになりました！なにわ男子デビュー5周年に5年連続5回目の始球式！5という数字に縁を感じます！GO！GO！バファローズの気持ちで全力投球がんばります！