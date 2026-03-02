京都アニメーション社長・八田英明さん死去 76歳 「『よってたかって作る』を合言葉に」
京都アニメーションの代表取締役社長・八田英明さんが2月16日に死去した。76歳だった。2日に同社が発表した。
【写真】Netflix 京都アニメーションの新境地『二十世紀電氣目録』
サイトでは「弊社代表取締役社長 八田 英明（はった ひであき）が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」と伝えた。
続けて「故人は、1985年の弊社設立から四十余年にわたり『よってたかって作る』を合言葉に、真摯なアニメーション制作を軸とした人を大切にしたエンターテインメント企業を志し、社長の任を果たしてまいりました」と記した。
最後は「八田英明の後任には八田真一郎が就任いたしました。社員一同、故人の想いを受け継ぎ、これからも世界中の皆さまに楽しんでいただける作品をよってたかって作ってまいります」とし、通夜および告別式は家族のみで執り行った。供花、香典、弔問などは辞退するとしている。
