タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校112期生40人の卒業式が2日、兵庫・宝塚市の同校で行われ式典終了後、成績上位の代表4人が取材に応じた。

総代を務めた國宗美花（くにむね・みか＝大阪市）さんは「あっという間の2年間。入学した日が昨日のように感じられて寂しい思いでいっぱい」と振り返った。

娘役志望で、あこがれの先輩は小学生時代から好きだった元雪組トップ娘役の真彩希帆。「今でも大好きで尊敬しているお方」といい、「娘役としてりんとしつつ、見に来てくださったお客さまが帰り道に『見に来てよかった、明日も頑張ろう』というハッピーな気持ちをお届けできるような娘役になりたい」と決意を示した。

男役希望の赤井七海（大阪・茨木市）さんは「ずっとそばで支え続けてくれた家族や、2年間ご指導くださった先生方への感謝の気持ちで胸がいっぱい」と卒業を喜んだ。

あこがれは和希そら。「繊細でありながらも、細やかで情熱的な踊りを踊りたい。ひたすらに稽古を積み重ね、力強く芯のある男役になりたい」と笑顔を見せた。

同じく男役志望の小寺環菜さん（三重・津市）は「これから飛び込む世界にワクワクとドキドキが入り交じっております。文化祭で感じた幸せと感謝、宝塚が本当に大好きという気持ちをたくさんの方にお届けできるようになりたい」

大浦みずきさんや紫苑ゆうがあこがれで「幼い頃から宝塚を見てきたので、111年間継いでこられた伝統を紡いでいける男役になりたい」と目を輝かせた。

吉田今日花（東京・港区）さんは「夢であった宝塚の舞台に立てると思うと本当に幸せですが、プロの舞台人として、もっと自分自身と向き合い精進していきたいと身が引き締まっています」。娘役志望で元星組トップ娘役の妃海風にあこがれており、「妃海さんのように明るくエネルギッシュで、何色にも染まれて、幸せをたくさんお届けできる娘役さんになりたい」と目を輝かせた。

112期生は24年4月、競争率12倍の難関を突破して入学。2年に及び、仲間と励まし合いながら歌、ダンス、演劇などを学んできた。

同日午後以降、宝塚歌劇団で入団式に臨み、劇団へ入団。5月23日に宝塚大劇場で開幕する宙組公演「黒蜥蜴／Diamond IMPULSE（ダイヤモンド インパルス）」で初舞台を踏む。