女性を発見した功績で感謝状を贈られたジャーマンシェパードのオラフ（左）とユパ＝１月２９日、相模原署

警察犬の出動件数が神奈川県内で増加傾向にある。神奈川県警が飼育と訓練を担う「直轄警察犬」は昨年７２８件の出動があり、過去１０年で２番目に多かった。６割近くが行方不明者の捜索で、高齢者の事案が目立った。高齢化社会の進展に伴い、今後も同様の傾向が続くことが予想され、犬たちは要請に備えて訓練に励んでいる。

相模原署で１月２９日に開かれた表彰式の主役は２頭のジャーマンシェパードだった。ご褒美で贈られたのは好物のビーフジャーキーだ。警察犬のオラフ（雄、４歳）とユパ（雄、９歳）はその１８日前、滞在先のホテルを外出したまま帰ってこなくなった６０代女性を発見し、救助につなげる功績を挙げていた。

オラフを担当する県警鑑識課の天野拓也警部補によると、女性のダウンジャケットのにおいを嗅がせ捜索を開始。１０分ほどで、ホテルから約３００メートルの住宅街を歩いていた女性にたどり着いた。「普段はいたずら好きだが、仕事では集中力を発揮してくれる」。天野警部補は、頼もしい相棒に目を細めた。

同課によると、県警の直轄警察犬はジャーマンシェパード１２頭とラブラドルレトリバー３頭の計１５頭。横浜市栄区の訓練所で暮らし、パートナーとなる警察犬係の９人と共に３交代制で“勤務”している。

昨年は行方不明事案４８３件、犯罪捜査２２７件、広報啓発など１８件の出動があった。総数は２０１７年の７６４件に次いで、過去１０年の中では２番目に多かった。出動要請はほぼ毎日あり、合間の時間に訓練にも取り組んでいる。