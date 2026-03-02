黒木華、現場での人気女優の姿絶賛「照らしてくれる光」監督から変顔していること暴露される場面も【銀河の一票】
【モデルプレス＝2026/03/02】4月スタートのカンテレ・フジテレビ系『銀河の一票』（毎週月曜22時〜）で主演を務める女優の黒木華が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に出席。共演者の現場での姿を絶賛した。
【写真】黒木華が「照らしてくれる光」と絶賛した人気女優
お互いの印象を聞かれると黒木は野呂佳代について「役名があかりさんっていう名前なんですけど、本当に（野呂が）役名その通りと言いますか」と現場での野呂の明るさを絶賛。「現場にいてくださるだけで明るくなりますし、ちょっと夜遅くになっても盛り上げてくださったりとか、私の誰も気づかないようなボケを拾ってくださったりだとか、すごく気遣いのある方で、照らしてくれる光なのだと思います」と印象を明かした。
一方で野呂も黒木について「私も同じで、黒木さんが本当に盛り上げてくださって、スタッフの方まで引っ張って声をかけている姿とかを見て、『女優さんってこうじゃなきゃか』と言ったりしながら日々勉強させてもらっているんですけど、とにかく頼もしくて、とっても優しくて」と話した。
さらに本作の監督から届いたコメントが読み上げられる場面も。監督は黒木について「いつも柔らかい空気感で現場にいてくれる黒木さんですが、こちらの要求に必ず『わかりました』
と答えてくれて、本番でぐっと集中力を高めて良いお芝居を決めてくれる、そのかっこよさにしびれています」と座長としての黒木の頼もしさを告白。続けて「余談ですが、セッティング中に決めてくれる変顔も最高です」と読み上げられると、黒木は照れ笑いを見せ「やらなきゃいけないんじゃないかって勝手に思って（笑）」と答えていた。
政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）のほか、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）から北村匠海、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）から佐藤二朗・橋本愛、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）からディーン・フジオカ、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）から木南晴夏・高杉真宙、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）から本郷奏多が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】黒木華が「照らしてくれる光」と絶賛した人気女優
◆黒木華、野呂佳代の明るさ絶賛
お互いの印象を聞かれると黒木は野呂佳代について「役名があかりさんっていう名前なんですけど、本当に（野呂が）役名その通りと言いますか」と現場での野呂の明るさを絶賛。「現場にいてくださるだけで明るくなりますし、ちょっと夜遅くになっても盛り上げてくださったりとか、私の誰も気づかないようなボケを拾ってくださったりだとか、すごく気遣いのある方で、照らしてくれる光なのだと思います」と印象を明かした。
◆黒木華、撮影現場で変顔
さらに本作の監督から届いたコメントが読み上げられる場面も。監督は黒木について「いつも柔らかい空気感で現場にいてくれる黒木さんですが、こちらの要求に必ず『わかりました』
と答えてくれて、本番でぐっと集中力を高めて良いお芝居を決めてくれる、そのかっこよさにしびれています」と座長としての黒木の頼もしさを告白。続けて「余談ですが、セッティング中に決めてくれる変顔も最高です」と読み上げられると、黒木は照れ笑いを見せ「やらなきゃいけないんじゃないかって勝手に思って（笑）」と答えていた。
◆黒木華主演「銀河の一票」
政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
◆「FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING」
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）のほか、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）から北村匠海、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）から佐藤二朗・橋本愛、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）からディーン・フジオカ、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）から木南晴夏・高杉真宙、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）から本郷奏多が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】