笑顔を見せる大谷翔平（カメラ・中島　傑）

写真拡大

　ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けこの日、オリックスと強化試合を行うことを報じた。

　スタジオには元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則がゲスト出演した。川崎は初戦となる６日の台湾戦の打順を予想した。

　川崎が予想したオーダーは以下の通り。

１番　ＤＨ・大谷翔平

２番　センター・鈴木誠也

３番　レフト・吉田正尚

４番　ファースト・村上宗隆

５番　サード・岡本和真

６番　ライト・近藤健介

７番　ショート・源田壮亮

８番　セカンド・牧秀悟

９番　キャッチャー・若月健矢

　川崎は予想オーダーを「僕はもう昨日考えました」とし大谷は「１番です」と即答した。

　さらに川崎、予想した根拠をＭＣの恵俊彰へ「よ〜く上から見ると年俸の高い順なんです」と明かし「２番と３番の鈴木誠也選手と吉田さんは入れ替わりあります」としたが「でも、いい感じです。最後の６番からのこの近藤選手あたりぐらいからは、なかなかいい感じになっているなって」とコメントしていた。