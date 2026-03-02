ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けこの日、オリックスと強化試合を行うことを報じた。

スタジオには元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則がゲスト出演した。川崎は初戦となる６日の台湾戦の打順を予想した。

川崎が予想したオーダーは以下の通り。

１番 ＤＨ・大谷翔平

２番 センター・鈴木誠也

３番 レフト・吉田正尚

４番 ファースト・村上宗隆

５番 サード・岡本和真

６番 ライト・近藤健介

７番 ショート・源田壮亮

８番 セカンド・牧秀悟

９番 キャッチャー・若月健矢

川崎は予想オーダーを「僕はもう昨日考えました」とし大谷は「１番です」と即答した。

さらに川崎、予想した根拠をＭＣの恵俊彰へ「よ〜く上から見ると年俸の高い順なんです」と明かし「２番と３番の鈴木誠也選手と吉田さんは入れ替わりあります」としたが「でも、いい感じです。最後の６番からのこの近藤選手あたりぐらいからは、なかなかいい感じになっているなって」とコメントしていた。