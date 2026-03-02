余ったすし酢どうする？味がぴたりと決まる！意外な「すし酢」おかず3選
炊いたご飯に混ぜるだけでOKの、市販のすし酢。あると便利ですよね。ひな祭りのために買ったけれど余ってしまった…そんなときに役立つ活用レシピをご紹介。
▼レモンでさっぱり「南蛮漬け」
残ったすし酢や酒などを加えて作ったつけだれがしみ込んだ鶏肉と野菜は、やわらかくてジューシー。レモンの酸味がさっぱりして美味で、食べ出したら止まりません。
※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました
▼彩り抜群「マリネ」
めんつゆとすし酢で作ったマリネ液は簡単にできて便利。なす、パプリカなどお好みの食材をつければ、ご飯やお酒によく合う一品が速攻でき上がります。
▼コクとさわやかさが一体！「オイマヨ炒め」
濃厚な味わいのオイスターソースにすし酢を加えることで、さっぱり食べやすい味わいに。炒めるだけでサッとできて、忙しいときに重宝すること間違いなし。
市販のすし酢を使ったレシピはワザいらずで、簡単に味が決まるのが嬉しいポイント。今回のアレンジを活用してムダなく使いきってください。（TEXT：森智子）
（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）