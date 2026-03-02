TBS NEWS DIG Powered by JNN

フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんが自身のインスタグラムを更新。
撮影時のオフショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 鷲見玲奈 】 「久しぶりの撮影」　オフショットにファン反響　「爽やか」「綺麗＆可愛い」



鷲見玲奈さんは「久しぶりの撮影」と、投稿。

続けて「昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました！」と、記しました。

そして「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑」と綴ると、写真や動画をアップ。
 



投稿された画像では、鷲見玲奈さんが様々なポーズを取る姿が見て取れます。

最後に、鷲見玲奈さんは「宣材写真もそろそろ変えようかな！？？」と、綴っています。
 



この投稿にファンからは「なんの撮影だろう　楽しみ」・「爽やかでかわいい♥」・「変わらずの美脚　可愛い♥」・「新たな宣材写真楽しみにしてます」・「可愛いすぎるし美脚すぎる！足長」・「綺麗＆可愛い」などの反響が寄せられています。
 



【　鷲見玲奈さん　プロフィール　】

誕生日：1990-05-12
身長：163
出身地：岐阜県
血液型：B型
学歴：首都大学東京都市教養学部都市教養学科経営学系卒
趣味：サッカー、動物と触れ合うこと、愛鳥を愛でる
特技：詩吟
 



