フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんが自身のインスタグラムを更新。

撮影時のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 鷲見玲奈 】 「久しぶりの撮影」 オフショットにファン反響 「爽やか」「綺麗＆可愛い」





鷲見玲奈さんは「久しぶりの撮影」と、投稿。



続けて「昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました！」と、記しました。



そして「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑」と綴ると、写真や動画をアップ。







投稿された画像では、鷲見玲奈さんが様々なポーズを取る姿が見て取れます。



最後に、鷲見玲奈さんは「宣材写真もそろそろ変えようかな！？？」と、綴っています。







この投稿にファンからは「なんの撮影だろう 楽しみ」・「爽やかでかわいい♥」・「変わらずの美脚 可愛い♥」・「新たな宣材写真楽しみにしてます」・「可愛いすぎるし美脚すぎる！足長」・「綺麗＆可愛い」などの反響が寄せられています。







【 鷲見玲奈さん プロフィール 】



誕生日：1990-05-12

身長：163

出身地：岐阜県

血液型：B型

学歴：首都大学東京都市教養学部都市教養学科経営学系卒

趣味：サッカー、動物と触れ合うこと、愛鳥を愛でる

特技：詩吟







【担当：芸能情報ステーション】