【 鷲見玲奈 】 「久しぶりの撮影」 オフショットにファン反響 「爽やか」「綺麗＆可愛い」
フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんが自身のインスタグラムを更新。
撮影時のオフショットを公開しました。
鷲見玲奈さんは「久しぶりの撮影」と、投稿。
続けて「昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました！」と、記しました。
そして「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑」と綴ると、写真や動画をアップ。
投稿された画像では、鷲見玲奈さんが様々なポーズを取る姿が見て取れます。
最後に、鷲見玲奈さんは「宣材写真もそろそろ変えようかな！？？」と、綴っています。
この投稿にファンからは「なんの撮影だろう 楽しみ」・「爽やかでかわいい♥」・「変わらずの美脚 可愛い♥」・「新たな宣材写真楽しみにしてます」・「可愛いすぎるし美脚すぎる！足長」・「綺麗＆可愛い」などの反響が寄せられています。
【 鷲見玲奈さん プロフィール 】
誕生日：1990-05-12
身長：163
出身地：岐阜県
血液型：B型
学歴：首都大学東京都市教養学部都市教養学科経営学系卒
趣味：サッカー、動物と触れ合うこと、愛鳥を愛でる
特技：詩吟
【担当：芸能情報ステーション】